Unesp divulga diretrizes para retomada das aulas presenciais

Documento foi produzido pelo Comitê Unesp Covid-19

Da Redação

As novas diretrizes que nortearão as unidades universitárias da Unesp no processo de ampliação das atividades presenciais no contexto da pandemia de covid-19 estão à disposição da comunidade acadêmica a partir desta segunda-feira, 30 de agosto.

O documento foi produzido pelo Comitê Unesp Covid-19 com o objetivo de uma nova reorganização das atividades acadêmicas e administrativas da Universidade, seguindo parâmetros para uma retomada gradual e segura das atividades presenciais, conforme já havia adiantado o reitor Pasqual Barretti.

Antes de serem publicadas, tais normas passaram por amplo debate no âmbito da administração central da Unesp que culminou com a apresentação feita na última reunião do Conselho Universitário, realizada em 26 de agosto, momento em que as novas diretrizes também foram amplamente debatidas.