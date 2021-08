USP oferece e-books gratuitos através do Portal Livros Abertos

São mais de 360 publicações que podem ser baixadas na íntegra

Da Agência Educa Mais Brasil

Uma série de e-books gratuitos estão sendo disponibilizados no Portal de Livros Abertos da Universidade de São Paulo (USP) e da EDUSP, editora da mesma Instituição. Os exemplares podem ser vistos e baixados na plataforma: http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP. A plataforma utiliza o software de código aberto Open Monograph Press (OMP), mantido pelo Public Knowledge Project (PKP).

São mais de 360 publicações no Portal de Livros Abertos da USP que podem ser baixadas na íntegra e que abrangem todas as áreas do conhecimento, como Arquitetura, Engenharia, Educação, Saúde, além de coleções temáticas. A biblioteca virtual reúne livros digitais acadêmicos e científicos publicados acesso aberto por docentes ou funcionários técnico-administrativos por autores vinculados à USP.

Bibliotecas virtuais gratuitas

A biblioteca digital é a virtualização das bibliotecas tradicionais. Surgiu como uma forma de democratizar a informação em todo o mundo e, por isso, é uma grande aliada de professores e pessoas que desejam fazer trabalhos acadêmicos com fontes seguras. Nas bibliotecas virtuais, o leitor pode visualizar a obra na íntegra ou em trechos, em computadores, celulares ou tablets, de forma rápida e simples.