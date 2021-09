Botucatu: decreto autoriza retorno das aulas 100% presenciais

Decisão contempla as redes pública e privada de ensino

Da Redação

As escolas de Botucatu terão 100% das aulas presenciais a partir desta quarta-feira, 1º de setembro, conforme decreto emitido pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) e publicado no Diário Oficial do município. Decisão contempla as redes pública e privada de ensino.

O Decreto nº 12.364 estabelece que as instituições de ensino podem convocar a totalidade de seus alunos para as aulas nos espaços físicos, desde que adotem protocolos sanitários estabelecidos pelo Estado. No entanto, o retorno ainda é facultativo e decisão cabe aos pais e responsáveis. Nisso, as escolas deverão criar mecanismos para a oferta de aulas remotas concomitantes com as presenciais. Somente a rede municipal de ensino concentra mais de 13 mil alunos.

No entanto, a decisão pode ser revista caso a pandemia de Covid-19 venha a ter agravamento no número de casos. Oficialmente a variante delta do vírus SARS-Cov2 já circula na Cidade, tendo 14 botucatuenses já infectados com a mutação.

Na manhã desta terça-feira, 31 de agosto, o prefeito Mário Pardini (PSDB) declarou em entrevista à Rádio Clube FM que não cogitava em postergar a retomada presencial das aulas, atribuindo ao “abismo” educacional que crianças e adolescentes terão no decorrer dos anos.

“Não podemos contribuir para esse abismo social entre os jovens. A rede particular se adatou e retomou totalmente suas aulas presenciais. As redes estadual e municipal precisam se adequar. Fui contra o retorno no momento em que houve a explosão de casos sem nenhum tipo de imunização. Mas as crianças e jovens não podem ser prejudicados sem ensino. As Secretarias de Saúde e de Educação têm analisado a doença e adotado medidas para coibir a propagação do vírus. Mas, neste momento, não há possibilidade de mudança no retorno às aulas”, disse Pardini.

Leia mais: