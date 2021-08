Cia Beira Serra abre inscrições para mini-curso gratuito de Circo-Teatro

Em Botucatu, os encontros acontecerão nos dias 13, 14, 15 e 16

Da Redação

Moradores de Botucatu e São Manuel maiores de 14 anos e com interesse em artes cênicas, podem se inscrever e participar gratuitamente do Mini-Curso de Circo-Teatro com a Cia Beira Serra. Ao todo, 16 pessoas serão selecionadas para participar de encontros com o elenco que desenvolveu o espetáculo “O Pe®dido”, que estreia no sábado, 11 de setembro.

Em Botucatu, os encontros acontecerão nos dias 13, 14, 15 e 16, e terão duração de 3 horas cada um, das 14 horas às 17 horas, na Casa da Junvetude, ao lado da antiga Estação Ferroviária. Já em São Manuel, serão 2 encontros de 3 horas cada, nos dias 25 e 26, no Teatro Municipal. As inscrições devem ser feitas exclusivamente através de formulário no link https://abre.ai/beiraserra

O objetivo da Beira Serra é compartilhar os conhecimentos adquiridos no processo de criação de seu novo espetáculo, que tem forte ligação com a linguagem do Circo-Teatro, através de práticas corporais, explanações teóricas, leituras e experimentos cênicos.

Para a companhia, além de estrear “O Pe®dido”, a realização dos encontros de formação é importante para fomentar a cadeia produtiva e estimular o potencial criativo do segmento das Artes Cênicas no interior paulista. “Essa é uma parte fundamental de nosso trabalho. Momento em que compartilhamos nossos meios de produção criativa como forma de estimular novos artistas e grupos a seguirem nessa mesma empreitada”, comenta o ator Fernando Vasques, que também ministrará o mini-curso.

Esta ação cultural da Cia. Beira Serra é realizada através do Governo do Estado de São Paulo e do ProAC Editais 01/2020.

Mini-curso de Circo-Teatro com a Cia Beira Serra

Público-alvo: Maiores de 14 anos, interessados em artes cênicas

BOTUCATU

Dias e horários: 13, 14, 15 e 16/09 das 14h às 17h

Local: Casa da Juventude (Rua Benjamin Constant, 161 – ao lado da antiga Estação Ferroviária)

SÃO MANUEL

Dias e horários: dias 25 e 26/09 das 14h às 17h

Local: Teatro Municipal (Rua Epitácio Pessoa, 233)