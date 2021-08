Hospital das Clínicas capacitará profissionais para tratamento do câncer infantil

Objetivo é capacitar 450 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, entre outros

Da Redação

Uma iniciativa pioneira em Botucatu permitirá a capacitação de profissionais da atenção básica de saúde com objetivo de melhorar o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Trata-se do projeto “Juntos pela Cura: Diagnóstico Precoce do Câncer Infanto-juvenil na região do Polo Cuesta”.

Em Botucatu, a capacitação será realizada de forma remota. O objetivo é capacitar 450 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, etc. As medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus serão adotadas para a execução do treinamento.

Temas como epidemiologia do câncer infantil, sinais e sintomas de suspeição da doença e organização do fluxo de referência serão abordados pelos especialistas.

Para a médica assistente da Oncologia Pediátrica do HCFMB, Drª Manuella Pacífico de Freitas Segredo, o diagnóstico do câncer infanto-juvenil feito em fases iniciais permite um tratamento menos agressivo e menos tóxico.

“É uma medida de prevenção secundária que possui grande potencial de mudança na realidade das crianças, proporcionando melhores resultados com menos sequelas, sendo de suma importância a capacitação dos profissionais que estão na atenção primária do nosso sistema de saúde”, explica Drª. Manuella.

Histórico

Nestes anos de convênio entre FAMESP e IRM em prol do Serviço de Oncologia Pediátrica do HCFMB, esta é a primeira vez que a Instituição participa do “Programa Diagnóstico Precoce”, do Instituto.

Todos os anos a FAMESP e o HC participam de projetos voltados para a aquisição de equipamentos e materiais hospitalares para o Serviço de Oncologia Pediátrica. A partir deste ano as entidades passam a fazer parte da Rede de Disseminação do Conhecimento para o Diagnóstico.

O Departamento de Gestão de Atividades Acadêmicas (DGAA) do HCFMB foi o responsável por delinear o projeto destinado à capacitação de profissionais da rede de Atenção Básica do município de Botucatu no diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.

“A participação do DGAA neste projeto vem mostrar que a área é centrada na cultura da cooperação. A cultura da cooperação é uma ideia nova, que se baseia em um relacionamento de interdependência entre pessoas com diferentes potencialidades, com o objetivo de alcançar um bem comum”, pontua Juliana Machado Rugolo, do DGAA.