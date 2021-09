Mãe busca por filho com quem perdeu contato há 34 anos; último endereço informado foi em Vitoriana

Ela originalmente é de Minas Gerais e veio morar em São Paulo há quatro décadas

Da Redação

A família de Santa Coelho Barbosa, de 93 anos, busca por notícias sobre o filho Antonio Lopes dos Santos, na faixa dos 60 anos, o qual não mantém contato desde 1987. A mulher, que passa por sério problema de saúde, gostaria de retomar o contato com seu segundo filho.

Ela originalmente é de Minas Gerais e veio morar em São Paulo há quatro décadas. Atualmente reside em Piracicaba e, com o passar dos anos, cada um dos filhos teve seu rumo em algumas das cidades do interior. Antônio, por sua vez, manteve contato por algum tempo e, em algumas correspondências, disse que trabalhava em uma fazenda de Vitoriana e que residiria no distrito botucatuense. Após sair da fazenda, teria passado endereço de um amigo, de nome Clovis manuel felipe, que à época residia na “Rua 8, número 74”, também em Vitoriana.

Uma das filhas adotivas ressalta que ambos perderam contato há alguns anos e ficaram sem saber de Antônio. Saliento que é um desejo da mãe em ter alguma informação acerca de seu filho, devido tanto à idade avançada quanto ao agravamento de sua doenca. A última foto, inclusive, é também antiga.

Antonio Lopes dos Santos é filho de Santa Coelho Barbosa e Germano Lopes dos Santos. Tem como irmãos, Geni

Geraldo, José, Lia e Manuel. Caso alguém tenha informação, pode entrar em contato pelo telefone (19) 98854-4286.