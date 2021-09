Polícia apreende mais de 600 mil maços de cigarro contrabandeado na Catelinho de Botucatu

Caso foi registrado na base da concessionária que administra a Rodovia João Hipólito Martins

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária efetuou na manhã de terça-feira, 31 de agosto, o flagrante de mais de 600 mil maços de cigarros contrabandeados. O caso foi registrado na base da concessionária que administra a Rodovia João Hipólito Martins (SP 209), a Castelinho de Botucatu.

Os produtos estavam em um caminhão com placas de Pérola, no Paraná, que levantou suspeita pelas informações contraditórias das placas. Indagado, o motorista não soube dizer as motivações da viagem. Policiais promoveram inspeção no interior do veículo onde encontraram doze placas de veículos que seriam trocadas a cada viagem. veriguação passou, então, ao compartimento de carga, onde foram encontrados os mais de 600 mil maços de cigarro

Motorista foi preso e o caso, por se tratar de contrabando, encaminhado a Polícia Federal. Foram apreendidos também dois telefones celulares e R$ 2.249.