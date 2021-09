Profissionais da Rede Municipal de Ensino recebem chromebooks

Novos aparelhos da educação botucatuense já serão utilizados de imediato

Da Redação

A Secretaria Municipal de Educação entregou em todas as unidades escolares, desde a Educação Infantil, passando pelas escolas de Ensino Fundamental, EJA e Educação Especial, cerca de 1 mil chromebooks, para professores e atendentes de Creche.

O chormebook é um tipo de notebook que funciona com o sistema Chrome OS, do Google, e que através dos educadores, terá um leque variado de recursos à disposição do processo ensino-aprendizagem: jogos interativos, onde o aluno precisa compreender a situação para seguir adiante; aplicativos para quiz, onde os educadores podem disponibilizar exercícios para que os alunos respondam através do acesso à internet; uso da plataforma da DemandaNet para acompanhamento das atividades realizadas pelos alunos; elaboração de podcasts entre outras possibilidades.

“Os educadores através deles, poderão alertar seus alunos quanto à necessidade de buscar fontes atualizadas e fidedignas para pesquisar”, explicou a Secretária de Educação, Cristiane Amorim.

Os novos aparelhos da educação botucatuense já serão utilizados de imediato, também com o objetivo de capacitar o aprendizado oferecido aos alunos durante o retorno das aulas presenciais.

“Essa nova geração tem grande habilidade com os aparelhos tecnológicos, e nada melhor do que associar essa capacidade ao ensino. Botucatu já é destaque nas olimpíadas de conhecimento em todo o Brasil e continuará sendo através de investimentos do poder público como esse. Nossa equipe de educadores, que é muito capacitada, já está preparada para utilizar essa nova ferramenta”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.