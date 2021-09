São Manuel abre inscrições para 108 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

Inscrições estão abertas até 10 de setembro

Da Redação

A Prefeitura de São Manuel através da Diretoria de Indústria e Comércio firmou convênio com o SENAI e está disponibilizando diversos cursos gratuitos para a população da cidade. Estão abertas até o dia 10 de setembro as inscrições para a realização de novos cursos de capacitação profissional, contratados junto ao SENAI.

Confira oscursos oferecidos:

Operador de Microcomputador – turma 1 (16 vagas) ;

Dias e horários: de segunda a sexta-feira das 13h às 17h;

Início previsto 15/09/2021, término previsto 16/11/2021;

Requisitos: Ter no mínimo 16 anos e ter concluído o Ensino Fundamental.

Local: Universidade do Trabalhador – Rua Epitácio Pessoa, 1100

Operador de Microcomputador – turma 2 (16 vagas) ;

Dias e horários: de segunda a sexta-feira das 18h às 22h;

Início previsto 15/09/2021, término previsto 16/11/2021;

Requisitos: Ter no mínimo 16 anos e ter concluído o Ensino Fundamental.

Local: Universidade do Trabalhador – Rua Epitácio Pessoa, 1100

Eletricista Instalador Residencial (16 vagas) ;

Dias e horários: de segunda a sexta-feira das 19h às 22h;

Início previsto 15/09/2021, término previsto 06/12/2021;

Requisitos: Ter no mínimo 18 anos e ter concluído a 5ª série do Nível Fundamental.

Local: Universidade do Trabalhador – Rua Epitácio Pessoa, 1100)

Soldador ao Arco Elétrico MAG (16 vagas) ;

Dias e horários: de segunda a sexta-feira das 13h às 17h;

Início previsto 15/09/2021, término previsto 19/11/2021;

Requisitos: Ter no mínimo 18 anos e ter concluído o Nível Fundamental.

Local: Unidade Móvel do Senai- carreta instalada no poliesportivo

Soldador MAG – turma 1 (16 vagas) ;

Dias e horários: de segunda a sexta-feira das 18h às 22h;

Início previsto 15/09/2021, término previsto 14/10/2021;

Requisitos: Ter no mínimo 18 anos e ter concluído o Nível Fundamental.

Local: Unidade Móvel do Senai- carreta instalada no poliesportivo

Soldador MAG – turma 2 (16 vagas) ;

Dias e horários: de segunda a sexta-feira das 18h às 22h;

Início previsto 18/10/2021, término previsto 17/11/2021;

Requisitos: Ter no mínimo 18 anos e ter concluído o Nível Fundamental.

Local: Unidade Móvel do Senai- carreta instalada no poliesportivo

Instalador de Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica (12 vagas) ;

Dias e horários: de segunda e quarta-feira das 19h às 22h;

Início previsto 04/10/2021, término previsto 20/12/2021;

Requisitos: Ter no mínimo 18 anos e ter concluído curso de qualificação profissional na área eletroeletrônica ou comprovar experiências anteriores.

Local: Senai Botucatu

Local das inscrições à partir de 30/08 até 10/09.

As inscrições serão realizadas no PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador, localizado na Rua Epitácio Pessoa, 1100.

Documentos necessários para inscrição: