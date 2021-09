Sebrae de Botucatu realiza encontro de lideranças femininas sobre inteligência emocional e inclusão produtiva

Palestra vai trabalhar os aspectos comportamentais da mulher por meio da inteligência emocional

Da Redação

As lideranças femininas das regiões de Bauru, Botucatu, Itapeva, Marília e Ourinhos podem se inscrever para a palestra “Descubra-se” que vai abordar os temas da inteligência emocional e inclusão produtiva no dia 2 de setembro, às 15h. A ação faz parte do Programa Sebrae Delas, iniciativa para promover o empreendedorismo feminino, despertar o autoconhecimento e possibilitar o aumento da rede de contatos. O evento promovido pelo Sebrae-SP será transmitido online e as inscrições são gratuitas.

A ação é voltada lideranças femininas que atuam em prol da inclusão produtiva nos municípios, como primeiras-damas, integrantes de Fundos Sociais, Secretarias de Assistência Social, Centros de Referência de Assistência Social (Cras), ONGs que trabalham com mulheres, e empresárias.

A palestra vai trabalhar os aspectos comportamentais da mulher por meio da inteligência emocional com o objetivo de provocar e despertar o autoconhecimento e a gestão de suas emoções para que ela se conheça um pouco mais e se sinta mais segura em ser como é e fazer o que mais a motiva.

A iniciativa ainda vai ajudar a participante a desenvolver novos comportamentos, coragem e autoconfiança para tomada de decisões. Ao participar da ação, as mulheres passam a fazer parte de um grupo de apoio e poderão compartilhar experiências entre si. As interessadas na palestra podem se inscrever gratuitamente no link https://bit.ly/Sebrae_Delas_.