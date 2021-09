AME de Botucatu volta a atender perfil ambulatorial após servir como hospital de campanha contra a Covid

A perspectiva é realizar 4,8 mil consultas e 520 cirurgias por mês

Da Redação

O Hospital de Campanha instalado no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Botucatu retomou o atendimento ambulatorial nesta quarta-feira (1º) para atender os pacientes da região.

A readequação do local foi realizada após a desmobilização do hospital de campanha para a retomada do perfil ambulatorial, que oferta consultas médicas e não médicas em 23 especialidades, exames e procedimentos de menor complexidade, mediante agendamento.

O AME já realiza contato com os pacientes para atualização de dados cadastrais e tirar dúvidas quanto ao retorno do atendimento. “Com a queda nos indicadores de casos de COVID-19, o hospital de campanha instalado no ambulatório já está preparado para a retomada dos atendimentos a outras patologias, incluindo consultas e cirurgias”, ressalta o gerente administrativo da unidade, Dagson Morais.

A perspectiva é realizar 4,8 mil consultas e 520 cirurgias por mês. O AME já realiza contato com os pacientes para atualização de dados cadastrais e avaliação pré-operatória. “Ao retomar a produção cirúrgica, queremos atingir o equilíbrio desta demanda até o final do ano”, complementa Morais.

O hospital de campanha foi aberto em março de 2021, com o atendimento exclusivo de COVID-19 com 27 leitos, sendo 11 de UTI e 16 de enfermaria. Em média, 78,1% dos hospitalizados tiveram alta após recuperação plena graças ao tratamento ofertado no local. Para a retomada ambulatorial, a unidade passou por um processo de desinfecção de toda a estrutura.

O AME está localizado à Rodovia Marechal Rondon, KM 253,6 – Botucatu.