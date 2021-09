Paçocas recheadas com minicelulares são apreendidas no CPP II de Bauru

Telefones móveis, que continham os chips, foram enviados à unidade prisional pela irmã do preso

Da Redação

Agentes de segurança do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) II “Dr. Eduardo de Oliveira Vianna” de Bauru apreenderam, nesta quinta-feira (2), paçocas recheadas com dois minicelulares. Os telefones móveis, que continham os chips, foram enviados à unidade prisional pela irmã do preso.

A equipe flagrou os equipamentos durante inspeção em encomendas que chegam aos reeducandos, na presença do destinatário. A direção do CPP II registrou boletim de ocorrência e instaurou procedimento interno para apurar o caso.