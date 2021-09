Unesp de Botucatu terá 600 vagas no vestibular 2022; pedido de insenção de taxa vai até dia 8

Exames serão compostos por questões de múltipla escolha na primeira fase

Da Redação

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta semana as normas para o Vestibular 2022, com duas fases de provas e oferta de 7.690 vagas em 24 cidades paulistas.

Os exames serão compostos por questões de múltipla escolha na primeira fase e também na segunda fase e ocorrerão em 35 cidades, sendo 31 no estado de São Paulo. As inscrições para o vestibular começam em 8 de setembro, próxima quarta-feira.

Até lá, os candidatos podem realizar o requerimento para isenção do pagamento da taxa de inscrição para o Vestibular 2022 da Unesp, bem como para solicitação de redução de 50% do valor dessa mesma taxa.

Os critérios necessários para solicitação da isenção e da redução do valor pago para inscrição no vestibular estão disponíveis nos sites https://vestibular.unesp.br/ e www.vunesp.com.br.

A Unesp oferece ainda redução de 75% no valor a ser pago na taxa de inscrição do vestibular a todos os alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista, incluindo as escolas administradas pelo Centro Paula Souza (Etecs).

O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas reservadas por meio desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

As inscrições para o Vestibular 2022 da Unesp serão realizadas de 8 de setembro a 7 de outubro, pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A primeira fase será aplicada nos dias 14 e 15 de novembro, domingo e segunda-feira. Os candidatos habilitados e convocados para a segunda fase farão prova no dia 19 de dezembro, um domingo. Os resultados serão divulgados em 27 de janeiro de 2022.

Saiba mais sobre os cursos oferecidos no Guia de Profissões: https://www2.unesp.br/portal#!/guiadeprofissoes.

Os cursos da Unesp estão nas seguintes 24 cidades paulistas:

– Araçatuba (140 vagas)

– Araraquara (855 vagas)

– Assis (405 vagas)

– Bauru (1.085 vagas)

– Botucatu (600 vagas)

– Dracena (80 vagas)

– Franca (410 vagas)

– Guaratinguetá (310 vagas)

– Ilha Solteira (470 vagas)

– Itapeva (80 vagas)

– Jaboticabal (280 vagas)

– Marília (475 vagas)

– Ourinhos (90 vagas)

– Presidente Prudente (640 vagas)

– Registro (80 vagas)

– Rio Claro (485 vagas)

– Rosana (80 vagas)

– São João da Boa Vista (80 vagas)

– São José do Rio Preto (460 vagas)

– São José dos Campos (120 vagas)

– São Paulo (185 vagas)

– São Vicente (80 vagas)

– Sorocaba (80 vagas)

– Tupã (120 vagas)