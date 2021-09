Alunos da Rede Municipal recebem certificação do “Programa Bombeiros na Escola”

Curso foi realizado em seis encontros e teve como objetivo transmitir noções de primeiros socorros

Da Redação

Nesta semana, através de uma parceria do Corpo de Bombeiros de Botucatu e Secretaria Municipal de Educação, cerca de 70 alunos dos quartos anos das Escolas EMFI Dirce Ap. Sartori Silveira e EMEF Raymundo Cintra, receberam certificado de participação do “Programa Bombeiros na Escola”.

O evento foi realizado na Sede do Corpo de Bombeiros do Município e contou com a presença do Vice-Prefeito André Peres, do presidente da Câmara dos Vereadores, Rodrigo Palhinha, da 1ª Tenente da PM Olivia Perrone Cazo, da Secretaria Municipal de Educação, Cristiane Amorim, além de vereadores, gestores e professores das escolas envolvidas e outras autoridades locais.

Com duração de dois meses, o curso foi realizado em seis encontros e teve como objetivo transmitir noções de primeiros socorros, prevenção de acidentes domésticos, noções de salvamento, dentre outras técnicas.

O programa visa atingir diretamente os alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I e os educadores responsáveis por esses alunos, que por consequência transmitirão o conhecimento adquirido para suas famílias e para a comunidade em geral.