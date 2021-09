Câmara de Botucatu entrega título de Cidadão Botucatuense a Cláudio Ferreira dos Santos

Autoria do projeto que concedeu a honraria é do presidente da Câmara, vereador Palhinha

Da Redação Com todos os protocolos sanitários exigidos, a Câmara Municipal de Botucatu realizou na quinta-feira, 2 de setembro, sessão solene de entrega do título de cidadão botucatuense para Cláudio Ferreira dos Santos.

O projeto que concedeu a honraria é de autoria do presidente da Câmara, vereador Palhinha. Além do núcleo próximo do homenageado, acompanharam a solenidade os vereadores Abelardo, Cláudia Gabriel, Cula, Marcelo Sleiman, Érika da Liga do Bem, Sargento Laudo, Lelo Pagani e Rose Ielo. O Secretário Municipal de Segurança, Marcelo Emílio de Oliveira, representou o Executivo.