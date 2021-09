Embraer entrega seu 1.500º jato executivo, um Phenom 300E, para operadora de fretamento na Suíça

Aeronave, com alcance de 3.724 km sem escala, permitirá deslocamento pela Europa sem necessidade de paradas

Da Redação

A Embraer anunciou, hoje, a entrega de seu 1.500º jato executivo, uma impressionante conquista alcançada em apenas duas décadas. A média do setor, para referência, é de 34 anos para atingir essa marca. A aeronave comemorativa é um Phenom 300E, o jato da categoria Leve mais vendido por nove anos consecutivos, que foi entregue à Haute Aviation, uma empresa suíça de fretamento, revenda e gestão de aeronaves.

Procurando diversificar seu portfólio, que inclui um turboélice monomotor e uma aeronave de longo alcance, a Haute Aviation decidiu expandir as operações com o Phenom 300E. A aeronave, com alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km) sem escala, permitirá que seus clientes possam se deslocar pela Europa sem necessidade de paradas. A Haute Aviation está sediada no aeroporto de Saanen-Gstaad, localizado na região dos Alpes Suíços, local muitas vezes considerado operacionalmente desafiador.

No entanto, com excelentes capacidades de decolagem e subida, o Phenom 300E demonstra desempenho incomparável em toda a região, também pelo fato de contar com tecnologias como Sistema de Visão Sintética (Synthetic Vision System – SVS) para fornecer maior consciência situacional e sistema de alerta e prevenção de saídas de pista (Runway Overrun Awareness and Alerting System – ROAAS) – a primeira tecnologia desse tipo a ser desenvolvida e certificada na aviação executiva.

A Haute Aviation também destacou a velocidade como fator decisivo para aquisição da aeronave, já que o Phenom 300E é o jato mais rápido e de maior alcance da categoria, capaz de atingir Mach 0,80, permitindo que seus clientes cheguem ao destino com mais rapidez e com muito mais conforto. O Phenom 300E pode alcançar toda a Europa a partir da Suíça, com todos os assentos ocupados, de forma mais rápida do que qualquer outra aeronave do segmento.

Com mais de 950 clientes e 1.500 aeronaves comercializadas, em mais de 80 países, os negócios de aviação executiva da Embraer acumulam uma taxa de crescimento anual de 22% desde 2002, quando o primeiro modelo de jato executivo foi entregue. Em 2020, um em cada quatro jatos de pequeno e médio porte entregues no mundo era da família Phenom ou Praetor.