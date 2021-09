Chamas foram controladas pela Zeladoria da Prefeitura e Defesa Civil

Da Redação

Mais um registro de incêndio em matagal foi feito no final da tarde desta sexta, 3 de setembro, na linha férrea, em frente à Estação Ferroviária de Botucatu. Desconhecidos atearam fogo no matagal do entorno da linha férrea desativada.

As chamas tomaram grandes proporções e perigosamente aproximou-se de casas do entorno. Zeloria da Prefeitura e Defesa Civil atuaram na contenção das chamas.