São Manuel voltará a cobrar estacionamento rotativo a partir de outubro

Foram demarcadas, no total, 480 vagas

Da Redação

A diminuição dos veículos circulando pelas ruas do centro da cidade em razão da pandemia e ainda em virtude das restrições impostas pelo Plano São Paulo ao funcionamento do comércio não essencial, fez com que o prefeito Ricardo Salaro em comum acordo coma empresa LOG1, suspendessem, temporariamente, por até 6 (seis) meses, a cobrança da tarifa do estacionamento do Zona Azul.

Foram demarcadas, no total, 480 vagas e a cobrança voltará a ser feita a partir do próximo dia 4 de outubro. A gestão terceirizado teve início em 2020 após processo licitatório realizado pela Administração Municipal, atendendo solicitação da ACESM (Associação Comercial e Industrial de São Manuel) do SINCOVASA (Sindicato do Comércio Varejista de São Manuel).