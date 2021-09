Serviços públicos municipais terão horários diferenciados para o feriado de 7 de Setembro

O expediente voltará ao normal na quarta-feira, dia 8

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu informa que não haverá expediente nas repartições públicas municipais na segunda-feira, 06 (ponto facultativo), e terça-feira, 7 de setembro, feriado nacional em que se comemora a Independência do Brasil. O expediente voltará ao normal na quarta-feira, dia 8.

Saúde – Os Prontos-Socorros Adulto e Pediátrico, localizados na Vila Assumpção e Vila dos Lavradores, respectivamente, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e a Central de Ambulâncias (0800-772-1415) atenderão normalmente a população em esquema de plantão 24 horas. A Central Coronavírus funcionará na segunda e terça-feira, das 7 às 19 horas (3811-1519), bem como o ponto de coletas de exames de Covid no Hospital do Bairro.

Já as Unidades de Saúde não funcionarão, seguindo o expediente da Prefeitura. Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal da Saúde (3811-1100).

Educação – As Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil seguirão o expediente da Prefeitura, com aulas suspensas nos dias 06 e 07 de setembro. A exceção fica por conta do CEI Claudeval Luciano da Silva, CEI Professor Ruy Amado Piozzi e CEI Canal Comunitário, que atenderão na segunda-feira, 06, em sistema de plantão para alunos de 0 a 3 anos. Mais informações na Secretaria Municipal de Educação (3811-3150).

Limpeza Pública – A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente na segunda e terça-feira, 06 e 07. Já a Coleta Seletiva será realizada na segunda-feira, 06, retornando às atividades na quarta-feira, 08.

Mercado Municipal – O Mercado Municipal “Vereador Progresso Garcia” funcionará normalmente no dia 06 e fechará no dia 07 de setembro.