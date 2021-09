SP registra menores médias móveis de novos casos e óbitos por Covid-19 no ano

Médias móveis citadas são de sete dias

Da Redação

O Estado de São Paulo registra nesta sexta-feira (3) a menor média móvel de casos do ano, com 5.414 novos casos. A média móvel de óbitos também está entre uma das menores do ano, hoje de 141,5.

As médias móveis citadas são de sete dias. Com base neste mesmo parâmetro, verifica-se que no pico da segunda onda o Estado chegou a registrar média 70% maior de casos (18.217) e 84% maior de óbitos (890).

Com estes números, SP tem hoje 4.281.972 casos e 146.348 óbitos. Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 4.024.193 pessoas estão recuperadas, sendo que 442.594 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 35,4% na Grande São Paulo e 34,3% no Estado. O número de pacientes internados é o menor do ano com 5.817, sendo 2.947 em enfermaria e 2.870 em unidades de terapia intensiva, conforme dados desta sexta-feira.

As contínuas quedas são reflexo do avanço da campanha de vacinação contra COVID-19 e das estratégias de prevenção e enfrentamento da doença.

O detalhamento dos dados da pandemia estão disponíveis no site www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.