Avaré receberá programação do circuito SESC de Artes na próxima semana

Circo, cinema, dança, música, teatro, literatura e tecnologias, além de conteúdos sobre história e memória local, gastronomia e turismo. De 8 a 19 de setembro, o Circuito Sesc de Artes apresenta uma ampla programação on-line que engloba várias vertentes culturais.

Artistas que são referência nacional estão entre as atrações. O evento gratuito é uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. A transmissão acontece pelo canal do Sesc no YouTube.

Realizado desde 2008, o Circuito Sesc de Artes tem como objetivo estimular a circulação e a difusão de trabalhos artísticos em cidades onde as unidades do Sesc não estão presentes.

Confira a programação completa no https://circuito.sescsp.org.br/.