Empretec terá turma rural exclusiva em Avaré

Participação é gratuita e os interessados precisam passar por uma seleção

Da Redação

Ajudar o produtor rural a se enxergar como empreendedor. Esse é o objetivo do Empretec Rural que será realizado em novembro em Avaré. A iniciativa é uma parceria entre Sebrae-SP, Faesp/Senar, Sindicato Rural, Associação Regional dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Avaré (AREA) e Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

A participação é gratuita e os interessados precisam passar por uma seleção. O curso utiliza uma metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) em que o participante é desafiado em atividades práticas tendo como base dez características comportamentais.

Com esse modelo, o empreendedor se autoavalia, identifica seus pontos fortes e fracos e, novamente, é desafiado a adotar uma postura que reforce as potencialidades e corrija suas fraquezas.

A mudança comportamental se reflete direta e imediatamente nos resultados pessoais e empresariais.

Interessados em participar do Empretec Rural devem entrar em contato pelo telefone (14) 9 9899-1114.

Na terça-feira, 31 de agosto, o consultor do Sebrae Leandro Ribeiro fez uma apresentação sobre o curso e detalhou o processo seletivo durante reunião na AREA. “A parceria com a Prefeitura e com o Sindicato Rural é fundamental para conseguirmos levar empreendedorismo, desenvolvimento e renda para o campo”, avaliou o técnico.