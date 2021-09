Guarda Municipal prende homem que tentava fugir após agredir a esposa

Mulher foi encaminhada ao Pronto Socorro Adulto devido aos ferimentos

Da Redação

Um homem foi detido por violência doméstica na madrugada deste sábado, 4 de setembro, no Centro de Botucatu.

Ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM) que recebeu denúncia de agressões contra mulher, por volta das 2 horas.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a mulher de 30 anos sentada na calçada, com ferimentos pelo corpo e reclamando de dor. Nesse momento o homem, de 34 anos, tentava sair com seu carro, quando foi abordado pelos guardas.

Conforme relato de um popular ao Notícias, ele flagrou as agressões e tirou as chaves do contato para que não ocorresse a fuga. Ajudou a mulher a sair do veículo antes da chegada da GCM.

Indagada, a vítima disse que ele havia dado socos e a ferido. Foi solicitado auxílio do SAMU que conduziu a vítima até o Pronto Socorro Adulto. Já o homem foi levado ao Plantão Policial e está a disposição da Justiça enquadrado na legislação da Lei Maria da Penha.