Valor de uma aposta simples, com seis números, é de R$ 4,50

Da Agência Brasil

A Mega-Sena pode pagar R$ 34 milhões neste sábado (4), pelo concurso 2.406. O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

O último sorteio foi na quarta-feira (1º) e ninguém acertou os números: 21 – 38 – 48 – 49 – 53 – 59. Com isso, o prêmio acumulou para o sorteio deste sábado.

As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje nas lotéricas, no portal Loterias Caixa e no aplicativo, além do internet banking para clientes do banco. O valor de uma aposta simples, com seis números, é de R$ 4,50.

Caso apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança receberá R$ 102 mil de rendimento no primeiro mês