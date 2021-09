Parceria entre IBM e Adobe disponibiliza cursos virtuais gratuitos de Design

Ao final da formação, participantes recebem certificado

Da Agência Educa Mais Brasil

A International Business Machines Corporation (IBM), empresa especialista na área de informática, em parceria com a Adobe está disponibilizando cursos gratuitos e on-line para pessoas interessadas em conhecer e se especializar na área do Design.

As formações têm como foco preparar estudantes, principalmente aqueles de baixa renda, para os segmentos acadêmico e profissional. As aulas apresentam os princípios básicos de Design e ferramentas de criatividade que são valorizadas pelo atual mercado de trabalho.

Ao final das capacitações, os participantes recebem um certificado de Princípios Básicos de Design. Para saber mais sobre os cursos e se inscrever gratuitamente, basta acessar o site do programa: https://skillsbuild.org/students.

Os inscritos também recebem uma credencial digital para os programas de edição da Adobe. Todas as especializações são ofertadas através do programa IBM SkillsBuild for Students, disponíveis em inglês, português do Brasil e espanhol.

Além disso, os alunos também têm acesso a conteúdos com curadoria de ferramentas de criatividade padrão da indústria, como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Adobe InDesign.

Autoavaliação

A parceria da IBM com a Adobe oferece, além dos cursos, outras atividades de aprendizagem interativas e autoavaliações, que permitem aos alunos explorar as diferentes personalidades criativas que podem expressar por meio da arte visual.

O teste foi criado com pesquisa psicológica para ajudar os alunos a compreender e maximizar seu potencial criativo, em todas as esferas da vida, incluindo o local de trabalho. Por meio da avaliação, os alunos podem descobrir se são artistas, pensadores, aventureiros, criadores, produtores, sonhadores, inovadores ou visionários.