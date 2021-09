Pista de bicicross no Flamboyant recebe iluminação por LED

Foram instalados 12 postes, com luminárias de 200W

Da Redação

A Prefeitura iluminou a pista de bicicross, também conhecido como BMX, localizada entre o Jardim Flamboyant e o Altos do Paraíso, com luminárias de LED. Foram instalados 12 postes, com luminárias de 200W. A tecnologia permitirá que atletas e praticantes da modalidade treinem e se divirtam também no período da noite.

Tecnicamente, a iluminação por luminárias de LED traz maior eficiência em luminosidade ao local. Medido em Lúmen, o fluxo luminoso com o LED é maior quando comparado ao fluxo com lâmpadas convencionais.

A nova tecnologia oferece também menor consumo de energia. A durabilidade das luminárias de LED é quase quatro vezes maior do que as convencionais, chegando a 55 mil horas (utilidade de 12 anos).

As modalidades esportivas que utilizam bicicleta têm ganhado grande apreço da população. Uma delas é o bicicross, também conhecido como BMX, que se divide em duas modalidades, o BMX Racing e o BMX Freestyle. O BMX Racing são corridas, onde o competidor tem que fazer o percurso no menor tempo. O BMX Freestyle é a competição onde o indivíduo faz diversos tipos de manobras, e em que é levada em conta a dificuldade delas.