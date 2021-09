Bauru fará aplicação da 3ª dose da vacina contra a Covid-19 a partir desta segunda (6)

Unidades de saúde funcionarão das 8h às 12h, e antes é obrigatório o agendamento no site da Prefeitura

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, começará a aplicação da terceira dose da vacina da Covid-19 em idosos com mais de 90 anos nesta segunda-feira (6). As unidades de saúde vão funcionar das 8h às 12h, e antes é obrigatório o agendamento no site da Prefeitura de Bauru (www.bauru.sp.gov.br/agendamentovacinas), ou no banner destacado em vermelho no site.

O agendamento está liberado desde sábado (4) e pode ser feito por um familiar do idoso, que deve inserir o CPF e data de nascimento do idoso, conferir os dados do cadastro e depois escolher o ícone ‘Terceira dose’, escolhendo a unidade, data e horário em que receberá a vacina. A terceira dose será destinada, neste momento, aos idosos com 90 anos ou mais que receberam a segunda dose há 180 dias, portanto há seis meses, até o começo de março deste ano.

SEGUNDA DOSE

Na segunda-feira, as unidades de saúde também vão aplicar a segunda dose das vacinas Coronavac e AstraZeneca/Oxford, que serão disponibilizadas em unidades distintas. Antes, o agendamento é obrigatório, e será liberado neste sábado. A segunda dose da Coronavac será aplicada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Gasparini, Vila Falcão, Redentor e na Unidade de Saúde da Família (USF) do Santa Edwirges, enquanto a segunda dose da AstraZeneca/Oxford será aplicada nas demais 16 unidades que estarão abertas.

Devem tomar a segunda dose da Coronavac todos os que receberam a primeira dose há 28 dias ou mais, e a segunda dose da AstraZeneca/Oxford deve ser recebida por quem tomou a primeira dose há 84 dias ou mais.

PONTOS DE VACINAÇÃO NA SEGUNDA-FEIRA – COVID-19

Segunda dose da vacina Coronavac

UBS Gasparini

Rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2

UBS Vila Falcão

Rua Salvador Filardi, 6-08

UBS Redentor

Rua São Lucas, 3-30

USF Santa Edwirges

Alameda Tróia, quadra 11

Segunda dose da vacina AstraZeneca/Oxford

UBS Centro

Rua Quintino Bocaiúva, 5-45

UBS Jd. Europa

Rua Hermes C. Batista, 1-64

UBS Beija-Flor

Rua Julieta G. de Mendoça, quadra 1

UBS Vila Cardia

Rua Ezequiel Ramos, 11-78

UBS Parque Vista Alegre

Rua Jacob Corso, quadra 4

UBS Jd. Godoy

Alameda Flor do Amor, quadra 10

UBS Independência

Rua Cuba, quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)

UBS Nova Esperança

Rua Benedito de Abreu, s/n

UBS Mary Dota

Rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA

UBS Octávio Rasi

Rua Paulo Leivas Macalão, s/n

UBS Distrito de Tibiriçá

Rua Carmelo Zamataro, s/n

USF Vila São Paulo

Rua Gaudêncio Piola, quadra 4

USF Vila Dutra

Rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178

USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima

Rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136

USF Pousada da Esperança

Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105

USF Nova Bauru

Rua Lucia Boni São Pedro, 2-154

Terceira dose para idosos com 90 anos ou mais

Em todas as unidades citadas antes