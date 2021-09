Covid-19: Brasil registra 266 mortes e 12,9 mil casos em 24 horas

São Paulo é o que concentra o maior número de casos e de mortes por covid-19

Da Agência Brasil

O Brasil registrou, em 24 horas, 266 mortes e 12.915 novos casos de covid-19, segundo o último boletim epidemiológico divulgado neste domingo (5) pelo Ministério da Saúde. Até agora foram registrados 20.890.779 de casos confirmados da doença e 583.628 óbitos.

Segundo o boletim, há 19.862.438 casos de pessoas que se recuperaram da covid-19, o equivalente a 95,1% do total. Há ainda 444.713 casos em acompanhamento e 3.474 mortes em investigação.

A atualização consolida dados sobre casos e mortes enviados por secretarias estaduais de Saúde. Os dados em geral são menores aos domingos e às segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação do sistema pelas secretarias estaduais. Às terças-feiras os resultados tendem a ser maiores pela regularização dos registros acumulados durante o fim-de-semana.

O estado de São Paulo é o que concentra o maior número de casos e de mortes por covid-19, com 4,29 milhões e 146.5 mil, respectivamente. Entre os casos, a segunda unidade da Federação com maior número de casos é Minas Gerais (2,08 milhões) e a terceira é o Paraná (1,46 milhão). Os estados com menos casos são Acre (87.875), Amapá (122,5 mil) e Roraima (122,4 mil).

Em número de mortes, o segundo estado com maior número de mortes é o Rio de Janeiro (63.234) e o terceiro Minas Gerais (53.323). Os estados com menos mortes são Acre (1.814), Roraima (1.956) e Amapá (1.959).

Vacinação

Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, foram aplicados no Brasi um total de 200,71 milhões de doses. Deste total, 134,13 milhões são de primeiras doses e 66,55 milhões são de segundas doses ou doses únicas.

O ministério distribuiu para as unidades da Federação 253,78 milhões de doses, sendo que 230,19 milhões foram entregues e 23,59 milhões foram enviadas e estão em processo de distribuição.