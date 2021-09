Famesp abre processo seletivo para contratar médico, psicólogo e auxiliar de serviços

Prazo para se inscrever termina dia 15 de setembro

Da Redação

A partir de 6 de setembro, a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) abre inscrições para contratação de profissionais de saúde para as funções de médico ginecologista e obstetra, psicólogo e auxiliar de serviços gerais. A vaga de médico é destinada à Maternidade Santa Isabel e as vagas de psicólogo e auxiliar de serviços gerais os serviços poderão ser prestados nas diversas unidades administradas pela Famesp na cidade de Bauru (SP).

A taxa de inscrição varia de R$20 a R$100,00 e o prazo para se inscrever termina dia 15 de setembro. Os três editais de processos seletivos já estão disponíveis para consulta no site da Fundação: www.famesp.org.br (aba Processos Seletivos).

Os editais ressaltam que os admitidos serão contratados pela Famesp, fundação de direito privado e qualificada como Organização Social de Saúde, e serão submetidos às regras que regem o direito do trabalho, não integrando o quadro de servidores da Administração Pública. Assim, os contratos de trabalho poderão ser rescindidos nos termos do Regimento Interno da Famesp e a admissão pelo presente processo seletivo não gera, por si só, estabilidade e/ou garantia de emprego. Todos os detalhes sobre as vagas estão no site da Famesp.