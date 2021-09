Parte externa da Enfermaria de Pediatria do Hospital das Clínicas recebe desenhos de artista botucatuense

Artista fez um diagnóstico do local, verificando o público que mais permanece e entendendo as idéias da equipe do setor

Nas últimas semanas, a parte externa da Enfermaria de Pediatria do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) foi presenteada em forma de arte, sendo o cenário escolhido pelo artista botucatuense Gustavo Varoli para receber desenhos encantadores, que dão vida e alegria ao ambiente em que tantas crianças recebem cuidados especiais.

São gatinhos, dinossauros, dominós, emas, tigres, um par de asas infantil e uma lousa em que os pequenos podem dar asas à sua imaginação e esquecer, ao menos por alguns minutos, dos desafios cotidianos da internação.

Formado em Artes Cênicas e Marketing, o botucatuense viveu 18 anos na capital paulista, mas decidiu retornar à cidade dos bons ares para se dedicar à pintura de quadros, sua paixão desde criança. Os trabalhos de Gustavo chamaram a atenção do vice-presidente da Comissão de Captação de Recursos Externos do HCFMB, Luiz Aurélio Pagani, que, observando a necessidade da Pediatria, fez o contato com o artista. “Vi alguns trabalhos do Gustavo e já tínhamos feito uma parceria no IB. Quando fiquei sabendo da ideia da pintura pela equipe, liguei para ele e o convite foi aceito de primeira. Acredito que o trabalho atendeu plenamente o que a Pediatria precisava”.

Assim como em uma consulta médica, antes de iniciar as pinturas, Gustavo fez um diagnóstico do local, verificando o público que mais permanece e entendendo as idéias da equipe do setor. “A liberdade é fundamental para desenvolver os desenhos. Gosto bastante de criar juntando elementos, propiciando uma experiência das pessoas com a arte”.

A reação das crianças e dos adultos que passam pela Pediatria e se encantam com os desenhos mostra que esta experiência tocou o coração de todos, principalmente neste período em que os abraços e a interação com os pequenos tiveram que se reinventar. “Com a pandemia, a Pediatria estava um pouco apagada, sem as festas comemorativas e com a classe hospitalar e a brinquedoteca fechadas. Nos últimos dias, o Gustavo, através do seu dom, trouxe a alegria de volta, a cor que estava faltando e o que fica é gratidão por esse profissional e pessoa maravilhosa que tivemos o prazer de conhecer e que, em tão pouco tempo, trouxe o sorriso no olhar de todos”, afirma a enfermeira Janaina Chinaque Francisco, Supervisora técnica da Enfermaria de Pediatria.