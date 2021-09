PAT de São Manuel divulga 22 novas vagas de trabalho disponíveis

As oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento

Da Redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Manuel divulgou 22 novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Lembrando que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

Para se candidatar às vagas, o interessado deve levar currículo no PAT junto com o RG e CPF, na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro.

Confira as oportunidades:

AUXILIAR DE LIMPEZA (01 VAGA – FEMININO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO, 1 ANO DE EXPERIÊNCIA E É DESEJÁVEL TER CNH. SALÁRIO A COMBINAR.

ESTOQUISTA (01 VAGA – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO, 1 ANO DE EXPERIÊNCIA E CNH A OU B. SALÁRIO DE R$ 1.500,00.

OPERADOR DE CAIXA (01 VAGA – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO, 1 ANO DE EXPERIÊNCIA E CNH A OU B. SALÁRIO DE R$ 1.600,00.

ATENDENTE DE LOJA (01 VAGA – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO, 1 ANO DE EXPERIÊNCIA E CNH A OU B. SALÁRIO DE R$ 1.700,00.

SERVIÇOS GERAIS (01 VAGA – MASCULINO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO, TER VEÍCULO PRÓPRIO E CNH A OU B. NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO DE R$ 1.650,00 + VALE ALIMENTAÇÃO + CONVÊNIO MÉDICO.

ACABADOR DE MÁRMORE (02 VAGAS – MASCULINO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E É IMPRESCINDÍVEL TER EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR + VALE TRANSPORTE.

VENDEDOR (02 VAGAS – MASCULINO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO, TER ENTRE 18 E 35 ANOS DE IDADE E EXPERIÊNCIA (NÃO PRECISA SER COMPROVADA EM CARTEIRA). SALÁRIO A COMBINAR.

AJUDANTE DE MOTORISTA (02 VAGAS – MASCULINO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO, TER ENTRE 25 E 40 ANOS, CNH A/B E NÃO PRECISA DE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO / ROTINAS DE RH (01 VAGA – MASCULINO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO, DESEJÁVEL CNH A OU B (NÃO OBRIGATÓRIO) E NÃO PRECISA DE EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR + PLANO DE SAÚDE + VALE ALIMENTAÇÃO.

MOTORISTA CARRETEIRO (10 VAGS – MASCULINO E FEMININO): EXIGE CNH E, TER ENTRE 22 E 55 ANOS DE IDADE E EXPERIÊNCIA EM CARTEIRA OU ANTT (CASO AUTÔNOMO). SALÁRIO A COMBINAR.

– Para a vaga de AUXILIAR DE LIMPEZA, o candidato deve ser do sexo feminino, ter ensino médio completo, experiência de 1 ano comprovada em carteira e deve morar em São Manuel. É desejável ter CNH A ou B. A vaga estará aberta até o dia 03/09 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de ESTOQUISTA, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino, deve ter ensino médio completo, experiência de 1 ano comprovada em carteira, CNH A ou B e morar em São Manuel. A vaga estará aberta até o dia 03/09 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de OPERADOR DE CAIXA, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino, deve ter ensino médio completo, experiência de 1 ano comprovada em carteira, CNH A ou B e morar em São Manuel. A vaga estará aberta até o dia 03/09 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de ATENDENTE DE LOJA, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino, deve ter ensino médio completo, experiência de 1 ano comprovada em carteira, CNH A ou B e morar em São Manuel. A vaga estará aberta até o dia 03/09 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de SERVIÇOS GERAIS, o candidato deve ser do sexo masculino, deve ter ensino médio completo, CNH A ou B e veículo próprio. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A vaga ficará aberta até o dia 08/09 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para as vagas de ACABADOR DE MÁRMORE, os candidatos devem ser do sexo masculino, devem ter ensino fundamental completo, devem residir em São Manuel e é imprescindível experiência em acabamento de mármore. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. As vagas ficarão abertas até o dia 10/09 ou até atingirem o número máximo de encaminhamentos.

– Para as vagas de VENDEDOR, os candidatos devem ser do sexo masculino, devem ter ensino médio completo, ter entre 18 e 35 anos idade e devem residir em São Manuel. Horário de trabalho comercial. As vagas ficarão abertas até o dia 10/09 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para as vagas de AJUDANTE DE MOTORISTA, os candidatos devem ser do sexo masculino, devem ter ensino médio completo, ter entre 25 e 40 anos de idade, devem residir em São Manuel e não precisa de experiência. As vagas ficarão abertas até 10/09 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de AUXILIAR ADMINISTRATIVO / ROTINAS DE RH, o candidato deve ser do sexo masculino, deve ter ensino médio completo, deve residir em São Manuel e não precisa de experiência. CNH A ou B será um diferencial. A vaga ficará aberta até 10/09 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para as vagas de MOTORISTA CARRETEIRO, os candidatos podem ser do sexo masculino ou feminino, devem ter CNH E, residir na região de São Manuel e devem ter experiência mínima de 6 meses comprovada em carteira ou ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres (caso seja autônomo). As vagas ficarão abertas até o dia 15/09 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.