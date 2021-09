Unesp de Botucatu cria cartilha sobre fauna e flora brasileiras

O Programa de Ensino Tutorial Ciências Biológicas de Botucatu (PET CBB, do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB), desenvolveu o projeto CRIA_PET, que visa divulgar o conhecimento da fauna e flora brasileiras de uma forma que aproxime os alunos durante o período de isolamento social. Todos os dados levantados foram compilados em uma cartilha online para que toda a comunidade tenha acesso ao conteúdo.

É conteúdo essencial nas escolas brasileiras o ensino sobre a composição do meio ambiente e como preservar a biodiversidade presente no mundo e em território nacional. Considerando o atual cenário da pandemia de COVID-19, na qual ensinar os conteúdos da sala de aula de maneira remota com eficiência se torna um desafio, o grupo se reuniu e pensou em ferramentas possíveis para divulgar o conhecimento da fauna e flora brasileiras de uma forma lúdica e que se aproxime dos alunos.

O projeto foi pensado com intuito de estimular a criatividade, divulgar conhecimento sobre os domínios fitogeográficos brasileiros e os animais que neles habitam, e reciclar materiais neste período de quarentena.

A tutora do projeto, professora Valéria Sandrim, explicou um pouco sobre a ideia e o principal objetivo do CRIA_PET: “Por meio de pesquisas, a iniciativa abordou as principais características de cada domínio fitogeográfico brasileiro e criou animais típicos dessas áreas e que estão ameaçados de extinção a partir de materiais para reciclagem e facilmente encontrados em casa. Entre esses materiais, foram utilizados para a criação dos animais alguns como filtros de papel, pó de café, garrafas PET, tampinhas, caixas de leite, rolos de papel higiênico, entre outros”, contou.

As cartilhas foram desenvolvidas em três línguas, uma vez que a fauna e flora brasileira é estudada em diferentes países. Isso, é uma forma de aproximar ainda mais nossa biodiversidade para as comunidades estrangeiras.

Sobre o PET CBB

O PET CBB é composto por alunos da graduação do curso em Ciências Biológicas da Unesp Botucatu, onde são desenvolvidos projetos e atividades levando em conta o tripé acadêmico: ensino, pesquisa e extensão. Portanto, um dos seus objetivos é a divulgação e difusão dos conhecimentos adquiridos dentro do meio acadêmico.