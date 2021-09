Botucatu: obelisco construído em 1922 celebrava o centenário da Independência

Monumento foi erguido nas proximidades da Concha Acústica, no Paratodos

Por Flávio Fogueral

O feriado de 7 de setembro simboliza o nascimento do Brasil enquanto nação independente. Foi pelo ato do então príncipe dom Pedro I, às margens do riacho do Ipiranga, em São Paulo, que o país iniciaria seu processo de ruptura total com Portugal.

Em Botucatu a celebração do então centenário da Independência, em 1922, provocou grande mobilização da sociedade. Tomados pelo sentimento de patriotismo, os botucatuenses prepararam uma série de celebrações alusivas à data. No entanto, o mais emblemático foi a inauguração de um obelisco comemorativo à nação.

Segundo o livro “Achegas para a História de Botucatu”, de Hernâni Donato, o chamado “Monumento à Independência” ficou alocado em um espaço na então renomeada praça da Independência (anteriormente se chamava Praça da Liberdade), a atual Coronel Moura (Paratodos). Teve financiamento da Câmara Municipal e permaneceu no local por diversos anos até ser demolido para a remodelação do espaço, em 1930.

Muitos confundem a posição do obelisco com a atual Concha Acústica, inaugurada quando de nova reforma e concepção paisagística da praça Coronel Moura, em 1966. Segundo o historiador João Carlos Figueiroa, o monumento estava em um espaço nas proximidades da atual Concha Acústica e na esquina com a Rua Djalma Dutra.

Uma cápsula do tempo teria sido colocada junto ao obelisco, para ser aberta no bicentenário da Independência, mas o paradeiro do objeto ainda é desconhecido.