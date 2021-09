AAB sofre gol no final e cede empate na Liga Paulista de Futsal

Próximo compromisso da AAB na Liga Paulista 2021 será na sexta, 10, às 19 horas em Botucatu

Da Redação

A equipe de futsal da Associação Atlética Botucatuense (AAB) empatou em casa, na noite desta terça-feira, 7 de setembro, com o Barão de Mauá Ribeirão, atual campeão da Copa Paulista da modalidade. A Botucatuense agora ocupa a décima colocação na LPF, com cinco pontos em cinco jogos. Já o Barão de Mauá Ribeirão está na 9° colocação, com sete pontos em seis jogos.

A Veterana saiu na frente, porém, tomou o empate no final do primeiro tempo. Na segunda etapa a partida seguiu equilibrada, e após a sexta falta dos visitantes, a AAB fez seu segundo gol faltando 30 segundos para o fim da partida. Mas em uma falha de marcação, os visitantes com goleiro linha em quadra, conseguiram empatar, e o jogo terminou em 2×2. Victor Hugo marcou os dois gols da Veterana. Agora ele é vice-artilheiro da LPF, com seis gols. Luiz Felipe e Beto marcaram os gols do time visitante.