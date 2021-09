Botucatu inicia revisão do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Pesquisa analisará coleta de lixo domiciliar, coleta seletiva e ações ambientais

Da Redação

A Secretaria Municipal do Verde está iniciando a revisão do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Botucatu.

Como forma de entender melhor a percepção dos munícipes sobre o manejo de resíduos sólidos, foi criado um questionário online. Participação é anônima.

“Essa é uma revisão sobre aquilo que precisamos fazer na Cidade, as metas que precisamos alcançar. Esse formulário inicia um diagnostico de tudo o que ocorre em Botucatu, coleta seletiva, a de lixo domiciliar, Ecoponto, entre outras, para planejarmos ações. Contamos com o apoio da nossa população”, afirmou Fillipe Martins, Secretário Municipal do Verde.

Mais informações:

Secretaria Municipal do Verde

Rua Lourenço Carmello, 180 – Jardim Paraiso (Poupatempo Ambiental)

Telefone: (14) 3811-1533