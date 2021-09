Cineclube Paratodos exibirá documentário sobre Emicida neste sábado (11)

Exibição é uma parceria do LAJE – Laboratório Popular de Audiovisual e do Cineclube Paratodos

No próximo sábado, 11 de setembro, às 18hs será exibido o filme “Amarelo, é tudo pra ontem” estrelado pelo Emicida, na sede do LAJE, antigo Bem Te Vi, no Jardim Santa Mônica, em Botucatu. A exibição é uma parceria do LAJE – Laboratório Popular de Audiovisual e do Cineclube Paratodos.

O documentário AmarElo – É Tudo Pra Ontem explora todo o processo de criação do projeto AmarElo, do músico e militante negro, Emicida. Criado em estúdio, AmarElo foi apresentado no Theatro Municial, em São Paulo, 2019, em um show que abordou a história da cultura negra no Brasil.

“O Pedro Barroca, coordenador do LAJE entrou em contato comigo perguntando se a gente podia estar junto com ele na curadoria e produção do Cineclube Bem Te Vi. Nós do Paratodos topamos na hora, faz tempo que estamos querendo retomar as atividades e esse convite chegou num excelente momento”, diz Isabela Silva, produtora cultural e sócio fundadora do Cineclube Paratodos.

“O documentário está na Netflix, sabemos disso, mas a escolha foi pensada no encontro, no debate. Pensamos em exibir um filme brasileiro, com assunto atual, que rendesse uma boa conversa pós exibição. O documentário tem classificação indicativa de 12 anos, estaremos obedecendo os protocolos sanitários quanto a pandemia, e teremos convidados para o debate”, explica Pedro.

Após a exibição do documentário de 1h30, será iniciado um debate, mediado pelo Cineclube Paratodos e o LAJE, com a presença de Jonas Estêvão, bboy, do coletivo Arte de Rua e representantes do grupo Terezas de Benguela. “Arte de rua, movimentos de negritude, movimento hip hop, todos esses assuntos serão abordados no debate pois estão diretamente relacionados com a temática central do documentário”, finaliza Pedro.

Informações:

@cineclubeparatodos

@laje.lab

Serviço:

Exibição:Amarelo, é tudo pra ontem

Horário: 18 horas

Rua Jornalista Pedro Chiaradia, 1620 – Jd Santa Monica