Hemocentro de Botucaru recebe doação de 100 recrutas do Tiro de Guerra

Entre colaboradores e atiradores, 101 voluntários se prontificaram a comparecer ao setor

Da Redação

Nos dias 1º e 2 de setembro, mais de 100 atiradores e colaboradores do Tiro de Guerra 02-048 de Botucatu realizaram doação de sangue ao Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

O Subtenente David Moreira de Oliveira, Chefe de Instrução do TG 02-048 de Botucatu, comentou que esta ação do TG acontece há vários anos e que muitos jovens que prestam o Serviço Militar e participam desta campanha continuam doando sangue ao longo da vida.

“Este é um ato de cidadania porque, por exemplo, não sou de Botucatu e esse sangue vai para alguém que não conheço mas que, com certeza, está precisando. Convido as pessoas que têm saúde e condições para que possam dar esta contribuição para a sociedade”, disse o chefe do TG.