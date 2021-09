Murtirão para aplicar 3ª dose da vacina contra a Covid-19 será neste sábado (11)

Vacinação em idosos nesta data será exclusiva para aqueles que tomaram a 2ª dose com a vacina Coronavac

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu realizará no próximo sábado, 11, uma grande ação para vacinar com a 3ª dose da vacina contra a Covid-19 (dose de reforço) aproximadamente 12 mil idosos com 60 anos ou mais. A vacinação em idosos nesta data será exclusiva para aqueles que tomaram a 2ª dose com a vacina Coronavac há mais de 3 meses e para os que tomaram a 2ª dose com a vacina Astrazeneca há mais de 6 meses.

Serão duas formas dos cidadãos deste grupo se vacinarem:

– Presencialmente, das 08 às 18 horas, nas Unidades de Saúde do Centro (Espaço Saúde), da Cohab 1, Jardim Cristina, Cecap, Vila Jardim, São Lúcio, Vila dos Lavradores, Vila Ferroviária, Jardim Iolanda, Jardim Aeroporto, Cohab IV, Real Park, Santa Maria, Marajoara, Comerciários, Caimã, Boa Vista (CS1), Rubião Júnior e Vitoriana;

– Drive-thru, das 08 às 18 horas, na Fazenda Lageado (entrada pela portaria da Rua Dr. José Barbosa de Barros), na Avenida Projetada (Avenida do Fórum de Botucatu) e na Avenida Rafael Serra (atrás do Ginásio Municipal de Esportes).

Todos deverão respeitar os seguintes horários:

Das 08 às 09h30: idosos com 85 anos de idade ou mais;

Das 09h30 às 12 horas: idosos entre 75 a 84 anos;

Das 12 às 15h30: idosos entre 70 a 74 anos;

Das 15h30 às 18 horas: idosos entre 60 a 69 anos;

Profissionais do comércio residentes em outros municípios, que terão no dia 11 a data para receberem a 2ª dose da vacina, também poderão comparecer ao drive-thru.

Os cidadãos deverão comparecer aos locais portando documento de identificação (RG, CNH ou Passaporte), CPF, comprovante de endereço e a carteirinha comprovando o recebimento de duas doses ou da segunda dose em Botucatu, ou o comprovante digital nos aplicativos do Poupatempo ou ConecteSUS.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100