Pinacoteca de Botucatu recebe nova exposição fotográfica, em parceria com o MIS

Obras ficarão expostas durante todo o mês de setembro

Da Redação

A Pinacoteca de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com os Pontos MIS, recebeu nesta sexta-feira, dia 02 de setembro, a exposição “Passagens da Inocência”, da artista Giullia Paulinelli.

O MIS escolheu Botucatu para estrear o novo projeto de exposições itinerantes, que passarão por diversas cidades do interior de São Paulo nos próximos meses. As obras ficarão expostas durante todo o mês de setembro, sendo seu encerramento no dia 02 de outubro de 2021.

A Pinacoteca está aberta, com entrada gratuita, nos seguintes horários:

Quarta à Sexta : das 8h30 as 17h

Sábados, Domingos e Feriados: das 11h as 17h

Para saber mais sobre essa e outras exposições, agendamentos e muito mais?

Favor entrar contato através do telefone 38111470 ou pelo e-mail pinacotecabtu2021@hotmail.com.