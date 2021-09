Polícia flagra mais de 1 tonelada de maconha durante operação na Marechal Rondon; droga ocupava todo o interior do veículo

Veículo foi parado por informações falsas na documentação

Da Redação

Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), na manhã do feriado de 7 de setembro, durante a Operação Independência.

Segundo relatos dos policiais, um utilitário Jeep Compass, com placas de São Paulo, teve abordagem durante o tráfego pelo quilômetro 306 da Rondon, em Lençóis Paulista. No registro constava inconsistência de informações, sendo que a numeração do chassi apontava que o utilitário era produto de roubo feito em Minas Gerais.

Ao ser abordado, o motorista saiu do veículo e mais de 1270 tabletes de maconha, totalizando 1,150 tonelada da droga, estavam espalhadas pelo interior do veículo, incluindo porta-malas, banco traseiro e do passageiro. Os vidros do Compass estavam com película escura acima do permitido pela legislação, o que dificultava a visualização de seu interior.

J.A.F., de 41 anos foi preso por tráfico e encaminhado a Polícia Federal, em Bauru.