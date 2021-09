Últimos dias para se inscrever no mini-curso de Circo e Teatro da Cia Beira Serra

Encontros acontecerão nos dias 13, 14, 15 e 16, e terão duração de 3 horas cada um

Da Redação

Botucatuenses maiores de 14 anos e com interesse em artes cênicas, com ou sem experiência, podem participar gratuitamente do mini-curso de Circo-Teatro que será oferecido e ministrado pelo elenco da Companhia Beira Serra de Circo e Teatro.

Os encontros acontecerão nos dias 13, 14, 15 e 16, e terão duração de 3 horas cada um, das 14 horas às 17 horas, na Casa da Junvetude de Botucatu, ao lado da antiga Estação Ferroviária. As inscrições devem ser feitas exclusivamente através de formulário no link https://abre.ai/beiraserra

O objetivo da Beira Serra é compartilhar os conhecimentos adquiridos no processo de criação de seu novo espetáculo, que tem forte ligação com a linguagem do Circo-Teatro, através de práticas corporais, explanações teóricas, leituras e experimentos cênicos.

Para a companhia, além de estrear “O Pe®dido”, a realização dos encontros de formação é importante para fomentar a cadeia produtiva e estimular o potencial criativo do segmento das Artes Cênicas no interior paulista. “Essa é uma parte fundamental de nosso trabalho. Momento em que compartilhamos nossos meios de produção criativa como forma de estimular novos artistas e grupos a seguirem nessa mesma empreitada”, comenta o ator Fernando Vasques, que também ministrará o mini-curso.

Esta ação cultural da Cia. Beira Serra tem apoio da Prefeitura de Botucatu e é realizada através do Governo do Estado de São Paulo e do ProAC Editais 01/2020.

Serviço: Mini-curso de Circo-Teatro com a Cia Beira Serra

Público-alvo: Maiores de 14 anos, interessados em artes cênicas

BOTUCATU

Dias e horários: 13, 14, 15 e 16/09 das 14h às 17h

Local: Casa da Juventude (Rua Benjamin Constant, 161 – ao lado da antiga Estação Ferroviária)

Inscrições no link https://abre.ai/beiraserra