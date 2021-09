Arena Cross retoma temporada e terá transmissão do SporTV

Evento será realizado de acordo com todos os protocolos de saúde

Uma das novidades do Arena Cross 2021 é a volta da parceira com o SporTV. O canal por assinatura transmitirá ao vivo as corridas desta temporada, que começa no dia 25 de setembro, em Caraguatatuba (SP), das 21h às 22h30. Nas últimas edições que estiveram juntos, o campeonato atingiu mais de um milhão de espectadores durante às exibições no SporTV.

A tradicional competição off-road, que completa 23 anos, reúne pilotos nacionais e estrangeiros, incluindo crianças a partir de cinco anos, e se destaca pela grande estrutura, cenografia, show de luzes e efeitos especiais. Para levar toda a emoção das disputas para a TV, a estrutura conta com 30 pessoas envolvidas com a transmissão, além de duas unidades móveis e uma exclusiva para equipamentos.

“Ter uma transmissão ao vivo de alto nível na televisão, como a parceria com o SporTV, é essencial para a valorização do evento e do esporte nacional. É o que acontece com as provas internacionais. Com o Arena Cross na grade de programação de um dos principais canais esportivos do país, abre oportunidades para apaixonados por outras modalidades terem acesso à competição, sem falar na visibilidade aos nossos patrocinadores e apoiadores”, ressalta Carlinhos Romagnolli, diretor geral do Arena Cross.

Líder de audiência entre os canais esportivos dos país, o SporTV pertence ao Grupo Globo. A emissora, que conta também com o SporTV2 e SporTV3, reúne números como 74 mil telespectadores por minuto, 465 mil telespectadores por programa e 14 milhões de telespectadores por mês.

“Mais do que uma competição de moto, queremos destacar a todos que vão assistir ao Arena Cross o trabalho realizado para movimentar o turismo na região – no caso da abertura da temporada, destaco a parceria com a Prefeitura de Caraguatatuba – e promover ações sociais, como doação de alimentos e interação com as crianças da rede pública de ensino”, diz Romagnolli.

O evento será realizado de acordo com todos os protocolos de saúde e segurança ao combate à pandemia. O público estará presente nas arquibancadas, que terá assentos marcados e distanciamento sociais. O uso de máscaras, medição de temperatura e uso de álcool gel serão obrigatórios.

O Arena Cross 2021 tem apoio da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, Serramar Shopping, revista Pró Moto, revista Dirt Action e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). A realização é da Romagnolli Promoções e Eventos e Linem (Liga Nacional de Esportes a Motor).

Serviço:

Arena Cross 2021 – 1ª etapa

Data: 25 de setembro (sábado)

Horário: a partir das 16h

Local: Estacionamento Serramar Shopping

Endereço: Av. José Herculano, 1.086

Ingressos: 2kg de arroz ou feijão

Pontos de troca:

– Concessionária Universo Honda

End: Rua Major Aires, 379 – Centro – Caraguatatuba (SP)

Telefone: (12) 3886-9999

– Serramar Shopping

Lojas: Billabong, Sthill, Centauro e Hering Store

*Ingressos antecipados e limitados.

*A organização não garante a troca no dia do evento.

*Ingressos trocados para etapa de 2020 que foi realizada sem público devido à pandemia, devem ser trocados e atualizados pelos ingressos da etapa de 2021 nos pontos de troca até o dia 20/09.

Programação 1ª etapa:

16h – Abertura dos portões

16h30 – Treinos classificatórios

19h30 – Abertura do evento e início das provas

21h às 22h30 – Transmissão ao vivo SporTV

22h30 – Encerramento

Calendário Arena Cross 2021

1ª etapa – 25 de setembro – Caraguatatuba (SP)

2ª etapa – 16 de outubro – Jundiaí (SP)

3ª etapa – 20 e 21 de novembro – São Paulo (SP) – Pavilhão Anhembi