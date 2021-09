Botucatu: homem é preso por furtar carro e usar cartão de crédito da vítima

Acusado do crime fez compras em diversos estabelecimentos da Cidade

Da Redação

Um homem de 31 anos foi preso na manhã desta quinta-feira, 9 de setembro, após furtar um carro e fazer compras com o cartão de crédito da vítima. O fato ocorreu no Jardim Santa Mônica, em Botucatu.

Consta em boletim que a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender o furto de um Renault Sandero modelo 2011, na cor vermelha, que estava estacionado durante a noite em frente à uma residencia. Três homens conseguiram entrar e sair com o carro em destino ignorado. Junto, estava um telefone celular e mais a carteira da vítima.

Após perceber o furto, a vítima I.C., de 29 anos começou a receber notificações em outro celular de operações realizadas com um dos cartões de crédito em diversos estabelecimentos comerciais da Cidade. No entanto, o último registro apontava para uma loja de conveniência no Parque 24 de Maio.

Com essa informação, os agentes municipais foram até o estabelecimento onde encontraram o Sandero. Ao indagar sobre com quem estava o carro, T.R.S., de 31 anos, disse ser o responsável pelo mesmo. O acusado tentava fazer mais compras, sendo que no interior do carro havia três fardos de cerveja em lata.

Foi preciso o uso da força para imobilizar o acusado, que admitiu ter furtado o carro durante a madrugada com mais dois homens, os quais não disse as identidades ou mesmo paradeiro.

Já o telefone celular foi encontrado a tarde, com uma mulher no Jardim Santa Elisa. Ela comprou o aparelho por R$ 120.

Preso em flagrante, T.R.S. foi levado a Delegacia de Polícia e, posteriormente, transferido ao Centro de Detenção Provisória de Itatinga. Carro, celulares e cartões foram devolvidos à vítima