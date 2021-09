Conheça aplicativos que podem auxiliar na alfabetização das crianças

Metade das crianças em processo de alfabetização não aprendeu na pandemia

Da Agência Educa Mais Brasil

Um estudo encomendado ao Datafolha pela Fundação Lemann, Itaú Social e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), divulgado em junho deste ano, mostra que mais da metade (51%) das crianças em processo de alfabetização na rede pública brasileira ficaram no mesmo estágio de aprendizado, ou seja, não aprenderam nada de novo durante a pandemia.

A alfabetização é um processo importante para o desenvolvimento infantil. Além das atividades escolares e do apoio familiar, a criança ainda precisa se sentir motivada e curiosa para a aquisição da leitura e escrita. Nesse sentido, os momentos lúdicos e dinâmicos fazem a diferença e deixam os pequenos ainda mais encantados com os novos aprendizados.

Para a professora Mariana Gonçalves, 35, além de ser um instrumento de facilitação na vida das pessoas, a internet e a tecnologia podem auxiliar bastante no desenvolvimento educacional das crianças. “Com um ano e meio de salas de aula fechadas, é difícil manter a rotina de estudos que existia antes, porém, é possível orientar e estimular o aprendizado da forma que as crianças mais gostam, que é brincando. Existem jogos, aplicativos e meios pra que ao menos o básico da educação ainda seja repassado”, afirma a profissional.

Pensando nisso, separamos quatro aplicativos gratuitos com jogos educativos que auxiliam na alfabetização infantil, disponíveis para iOS e Android. Confira:

1 – Bini ABC

O aplicativo reúne uma série de jogos educativos com o objetivo de ensinar o alfabeto, que colaboram para que as crianças aprendam a reconhecer e escrever as letras. Indicados para crianças de 3 a 6 anos, os jogos do Bini ABC envolvem, por exemplo, estourar bolhas com a respectiva letra, montar palavras com letras variadas e associar cada uma delas com um significado através de quebra-cabeças.

2 – Ler e Contar

O Ler e Contar é um aplicativo gratuito indicado para crianças de oito anos de idade. No processo de alfabetização, a ferramenta irá auxiliar o pequeno a falar e escrever as letras, as sílabas simples, os números de zero a 100, as operações de soma e subtração, o alfabeto em Libras (Língua Brasileira de Sinais), o nome de animais, cores e instrumentos musicais.

3 – ABC Dino

O aplicativo ABC Dino utiliza jogos e brincadeiras educativas para reforçar o processo de aprendizado, indicado para crianças entre três a sete anos. A ferramenta cria uma jornada de aventuras onde o mascote Finn enfrenta batalhas contra ogros. Em cada nível diferente, são disponibilizados exercícios para uma etapa específica do aprendizado, como conhecer as vogais ou praticar a escrita de cada letra. Existe também uma área própria de quebra-cabeças para quem quiser acessar os exercícios sem seguir a progressão dos níveis.

4 – Graphogame

O GraphoGame é um jogo educacional especialmente eficaz para crianças de quatro a nove anos que estão aprendendo as relações entre letras e sons. A ferramenta ajuda os estudantes da pré-escola e dos anos iniciais do Ensino Fundamental a aprender a ler as primeiras letras, sílabas e palavras, com sons e instruções em português brasileiro. Uma vez instalado, o jogo funciona sem precisar de conexão com a internet.