São Manuel terá mutirão de castração de cães e gatos neste domingo (12)

Da Redação

A Diretoria de Saúde, através da UVA-Unidade de Vigilância Ambiental, contratou uma empresa especializada da cidade de Sorocaba para a realização de castrações de cães e gatos da cidade durante este ano de 2021.

No próximo domingo, 12, um mutirão de castração gratuita de cães e gatos será realizado na Cohab III. As pessoas que levarão seus animais já haviam realizado suas inscrições com antecedência na UVA para a realização das cirurgias.

Durante esse, ano foram realizadas 3 sessões de castrações, totalizando 648 animais atendidos, sendo que as três anteriores foram realizadas no Distrito de Aparecida, Vila São Geraldo e Centro. No total foram castrados 241 cães fêmeas e 120 machos, 182 gatas e 105 gatos, com a colocação também de microchipagem em cada um deles.

As próximas etapas para a realização de novas castrações já estão programadas para os seguintes dias: 02/10 na Cohab 2 (inscrições até o próximo dia 20/9) e no dia 04/12 no Centro (inscrições de 29/10 a 19/11).

O agendamento das inscrições deve ser feito na UVA. Qualquer dúvida, as pessoas podem entrar em contato através dos telefones (14) 99815-1385 (watshapp) ou 3841-4403 para saber mais detalhes sobre as próximas etapas da castração gratuita.