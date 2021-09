SENAI oferece curso gratuito de operador de microcomputador

Aulas acontecem de 27 de setembro a 26 de novembro

Da Redação

O Senai está com inscrições abertas para o curso “Operador de Microcomputador”. Os interessados podem ser inscrever até 22 de setembro. A capacitação gratuita é uma parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.

As vagas são limitadas. As aulas acontecem de 27 de setembro a 26 de novembro. Serão duas turmas, uma com aulas à tarde e outra no período noturno.

Conteúdo

O conteúdo inclui instalação de aplicativos e de sistemas operacionais, identificação de falhas nos sistemas de segurança, configuração de setup, uso de aplicativos do Windows, formatação de texto, manipulação de imagens, formatação de tabelas e criação de fórmulas, gráficos e slides, entre outros tópicos.

O curso também vai abordar trabalho em equipe, atuação profissional colaborativa e organização de reunião online.

Matrícula

O candidato precisa ter 16 anos e já ter concluído o Ensino Fundamental. As matrículas podem ser feitas no Centro de Atendimento ao Trabalho e Empreendedor (Cate), das 9 às 16 horas. O órgão está localizado na Casa do Cidadão (Rua Bahia, nº 1580, centro).

O interessado deve apresentar RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Também é preciso preencher a declaração de baixa renda (de acordo com o modelo fornecido no local) e informar contato telefônico e e-mail válido.

Outras informações pelos telefones (14) 3732-1923 ou (14) 98204-0788.