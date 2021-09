SP bate recorde com 766,9 mil doses aplicadas em um único dia

Da Redação

O Estado de São Paulo atingiu mais um recorde de vacinas contra a COVID-19 aplicadas em um único dia: foram 766.922 doses aplicadas na terça-feira (8), com 49 mil doses a mais que o recorde anterior, que ocorreu em 13 de agosto com 717.848 doses.

No balanço consolidado de ontem, prevalecem as aplicações de segunda dose, com mais de 70% correspondentes a pessoas que concluíram seus esquemas vacinais, garantindo proteção completa contra as complicações da COVID-19.

Às 8h31 desta sexta-feira (10), o Vacinômetro marcava mais de 55,30 milhões de doses aplicadas desde o início da campanha, sendo 35,2 milhões de aplicações de primeira dose, 18,9 milhões de segunda dose das vacinas do Butantan, Fiocruz e Pfizer, além de 1,14 milhões de doses únicas com o imunizante da Janssen.

A evolução diária da vacinação em São Paulo pode ser acompanhada no painel completo do Vacinômetro, no site https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/ .

Nele, qualquer pessoa tem acesso a dados detalhados sobre doses aplicadas por município, distribuição de doses, ranking de vacinação, ranking de aplicação das doses distribuídas, evolução da aplicação de doses e estatísticas gerais do PEI.