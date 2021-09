Creches e escolas de São Manuel receberão 650 camas adaptadas a crianças

As caminhas são confeccionadas em tecido vazado 100% poliéster de alta resistência

Da Redação

A Prefeitura Municipal de São Manuel, por meio da Diretoria Municipal de Educação, está distribuindo para todas es escolas de Ensino Infantil 650 caminhas empilháveis em estrutura de alumínio.

As caminhas são confeccionadas em tecido vazado 100% poliéster de alta resistência, revestido com PVC, poliéster costurado em trama dupla com recobrimento de PVC com tratamentos anti-uv, anti-fungos, anti-chamas, antioxidante, antibacteriano, lavável, com fecho em velcro em uma das extremidades, com costuras reforçadas para encaixe da estrutura, não sendo necessária a utilização de ferramentas para a montagem.

Com 4 pés individuais injetados em polipropileno “PP virgem”, extremidades e cantos arredondados resistentes a cargas e impactos, possui reforços internos para evitar o contato entre as caminhas ao serem empilhadas.

Barras em alumínio, fácil montagem e armazenamento, indicada para crianças de 2 a 6 anos, pesando até 50 kg. Elas serão úteis principalmente nesta época de pandemia, pois facilitam sua higienização com álcool, mantendo-se sempre limpas e livres de contaminantes.