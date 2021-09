Unesp de Botucatu receberá Simpósio Internacional de Enfermagem

A Unesp (Universidade Estadual Paulista), através do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB), a Universidade Católica Portuguesa e a Escola Superior de Saúde Jean Piaget VNG realizarão de 13 a 15 de outubro de 2021 a XII Bienal de Enfermagem e IV Simpósio Internacional de Enfermagem.

O tema central do evento será “Enfermagem na Pandemia COVID-19: na Saúde dos Profissionais, no Cuidado, no Ensino e na Pesquisa. O público-alvo é formado por profissionais e alunos de Enfermagem e da área da saúde, que poderão trocar experiências com convidados de diversas áreas e especialistas renomados nacionais e internacionais. “Esperamos que essa temática proporcione atualização em temas da área da Enfermagem e da Saúde, e propicie reflexões e discussões no contexto da pandemia”, informa a organização.

Os participantes da XII Bienal de Enfermagem e IV Simpósio Internacional de Enfermagem terão a oportunidade de participar, além das palestras da programação normal, de cursos e mesas redondas, atividades que acontecerão em paralelo, abordando temas variados. Além disso, será facultado ao congressista a possibilidade de enviar trabalhos para divulgação de suas produções científicas. O prazo para o envio se estende até 19 de setembro de 2021.

Os autores que desejarem concorrer ao prêmio “Prof. Jairo Aparecido Ayres” deverão submeter, além do resumo expandido, o trabalho na íntegra com aproximadamente 4000 palavras, resultando em cerca de 15 páginas, incluindo a discussão, aos itens já listados para o resumo expandido. Somente concorrerão ao prêmio trabalhos apresentados no evento, na modalidade oral.

Para mais informações sobre o evento basta acessar o link de acesso ao site: https://bienalenfermagemunesp.com.br/