Incêndio atinge área próxima a Capela de São Cristóvão; bombeiros precisaram de auxílio de helicópteros para conter as chamas

Região é um dos principais pontos turísticos da Cidade

Da Redação

Um incêndio de grandes proporções atingiu a cuesta de Botucatu, nas proximidades da Igreja de São Cristóvão, na tarde deste domingo, 12 de setembro. A região é um dos principais pontos turísticos da Cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam se iniciado a partir de um suporte colocado na área externa para o acendimento de velas. Havia também outros recipientes com materiais do tipo atrás da Capela e bem próximos da mata, que está com a vegetação seca devido ao período de estiagem.

Ao todo dez hectares de área verde foram consumidos pelo fogo, sendo necessário o auxílio de dois helicópteros alugados de forma emergencial, para que as chamas não se espalhassem para propriedades rurais e outros pontos. Duas equipes do Corpo de Bombeiros também atuaram intensivamente no combate.